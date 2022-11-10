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10 Kasım'da devlat erkanı Anıtkabir'de

10 Kasım'da devlat erkanı Anıtkabir'de
10 Kasım 2022 Perşembe 10:23

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 84'üncü yıl dönümünde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanının katıldığı resmi törenle Anıtkabir'de anıldı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 84'üncü yılı nedeniyle Anıtkabir'de anma töreni düzenlendi. Törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bakanlar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları, yüksek yargı üyeleri ve askeri personel katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler, Aslanlı Yol'dan yürüyerek, Atatürk'ün mozolesine geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, üzerinde ay yıldız bulunan çelengi Atatürk'ün mozolesine bıraktıktan sonra saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Saat 09.05'te çalan sirenle birlikte tüm Türkiye ile birlikte Anıtkabir'de de hayat durdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Erdoğan, şunları yazdı;

"Aziz Atatürk; ebediyete intikalinizin 84'üncü yıl dönümünde zat-ı alinizi, kahraman silah arkadaşlarınızı ve canları pahasına istiklalimize sahip çıkan aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmetle yad ediyoruz. 'En büyük eserim' dediğiniz Türkiye Cumhuriyeti'ni 85 milyon olarak 'Türkiye Yüzyılı' vizyonuyla geleceğe daha güçlü, daha müreffeh, daha itibarlı bir şekilde hazırlıyoruz. Milletimizin asırlık hayallerini gerçekleştirene kadar durmayacak, saldırılar karşısında yılmayacak, mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Ruhun şad olsun."


Kaynak: DHA
Etiketler; #atatürk #10 kasım #anıtkabir
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