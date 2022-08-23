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10 öğretim üyesi alınacak

Muş Alparslan Üniversitesi 10 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu

10 öğretim üyesi alınacak
23 Ağustos 2022 Salı 10:11

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Muş Alparslan Üniversitesi ilanda unvanı, derecesi ve nitelikleri belirtilen kadrolara; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile bu Kanun’a dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca Muş Alparslan Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadrolarına Yükseltilme ve Atanma Yönergesinde belirtilen kriterleri sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır.

 

Adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

İlan için başvurular 23 Ağustos 2022 tarihi ile 6 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.

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