10 yaşındaki çocuk 35 santimetrelik havuzda boğuldu!

Adana’da bir su parkındaki 35 santimetrelik havuzda hareketsiz kalan Deniz Poyraz Karslı (10), çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarılıp götürüldüğü hastanede hayatını kaybetti. Oğlunun su tahliye pompasının vakumuna kapılıp sudan çıkamadığını iddia eden Dilan Karslı, işletmeden şikayetçi oldu. İşletme sahibi Soner Çabuk ise havuzda 2 beygirlik devridaim pompasının çalıştığı sırada Deniz'in vakuma kapılarak boğulmasının imkansız olduğunu öne sürdü

Dilan Karslı, oğlu Deniz Poyraz Karslı ve yeğenlerini, 11 Haziran'da Çukurova ilçesi Yüzüncüyıl Mahallesi’ndeki bir su parkına götürdü. Dilan Karslı şezlongda otururken, çocuklar da havuzda eğlenmeye başladı. Bir süre sonra yeğenlerinin yanına gelip Deniz’in sudan çıkamadığını söylemesi üzerine Karslı, havuza koştu. Deniz'in, havuzun dibinde hareketsiz yattığını gören Karslı, yardım istedi. Deniz'e ilk müdahaleyi, o sırada havuzda yüzen bir hemşire yaptı. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Deniz, daha sonra Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Beynine oksijen gitmemesi nedeniyle hayati tehlike kaydıyla tedaviye alınan Deniz, 12 Haziran sabahı yaşamını yitirdi. Deniz’in cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Acı haberi alınca yıkılan Dilan Karslı, polis merkezine giderek işletme sahiplerinin ihmali gerekçesiyle şikayetçi oldu.

‘YARDIM ÇIĞLIMI DUYMADILAR’

Deniz’in, su parkındaki 35 santimetre derinliğindeki havuza girip su tahliye pompasının vakumuna kapıldığını öne süren Dilan Karslı, "Oğlumu tek başıma kaldırmaya çalıştım ama alttan vakum çekiliyordu, başaramadım. Hemşire olduğunu söyleyen biri geldi ve birlikte çıkarmaya çalıştık, gücümüz yetmedi. Çevredekilere ‘Yardım edin’ diye bağırdım ama çığlığımı duymadılar” diye konuştu.

Çevredekilerin yardımıyla Deniz’i çıkardıklarını belirten Karslı, “Hemşire arkadaş, 10 dakika boyunca kalp masajı yaptı ve oğlumun kalbini çalıştırdı. Daha sonra ambulansla hastaneye götürüldü. Solunumu yokmuş, beyni ödem yapmış. Cumartesi günü ölüm haberini aldık ve ihmal sebebi çocuğumu kaybettim. Hepsinden şikayetçiyim” dedi.

'HAVUZDA SADECE DEVRİDAİM POMPASI ÇALIŞIYORDU'

İşletme sahibi Soner Çabuk ise olayın yaşandığı saatlerde havuzun devridaim sisteminin çalıştığını, Deniz'in vakuma kapılmadığını öne sürdü. Çabuk, "Söz konusu havuz, 2-8 yaş aralığındaki bebek ve çocukların ebeveyn kontrolünde girmesi için yapılmış bir havuz. Rahmetli olan evladımızın boyu ve kilosuna baktığımızda havuzda yer alan devridaim pompasının akımına kapılması ve orada boğulması mümkün değil. Bu elim olay keşke yaşanmasaydı ancak işletme olarak bizim herhangi bir kusurumuz yoktur. Savcı, bilirkişi ve polis ekiplerinin çalışması tamamlandığında gerçek ortaya çıkacaktır" diye konuştu.

Deniz Poyraz Karslı'nın kesin ölüm nedeni, otopsi sonucunda netlik kazanacak.