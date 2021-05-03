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10 yaşındaki çocuk kayboldu. Ormanda aranıyor!

Burdur'un Altınyayla ilçesinde kaybolan otizmli Kerim Can Güney’in (10) bulunması için arama çalışması başlatıldı

10 yaşındaki çocuk kayboldu. Ormanda aranıyor!
03 Mayıs 2021 Pazartesi 08:54

Burdur Altınyayla'da 10 yaşında olduğu öğrenilen otizmli Kerim Can Güney kayboldu. Olay dün saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre ailesiyle birlikte ormanlık alanda bulunan tarlaya giden Kerim Can Güney, kayboldu. Bir süre çocuklarını arayan aile bulamayınca kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine olay yerine AFAD, jandarma, AKUT, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. 10 yaşındaki çocuğu arama çalışmalarına başlayan ekiplere yaklaşık 200 köylü de destek verdi.

Burdur Valisi Ali Arslantaş da İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Başaklıgil ve İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik'le Asmabağ köyüne giderek arama çalışmaları hakkında ekiplerden bilgi aldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #burdur #kayıp çocuk #çocuk kayboldu
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