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10 yaşındaki çocuk, koyunları otlatırken gölete düşüp öldü!

10 yaşındaki çocuk, koyunları otlatırken gölete düşüp öldü!
28 Mart 2022 Pazartesi 09:09

Balıkesir Bigadiç'te bulunan merada koyunları otlatan 10 yaşındaki Emir Esnek, ayağı kayınca düştüğü gölette boğularak hayatını kaybetti

Bigadiç ilçesi kırsal Davutlar Mahallesi yakınlarında, kuzeniyle birlikte koyunları otlatmaya çıkan Davutlar İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Emir Esnek, iddiaya göre, ayağı kayınca gölete düştü. Kuzeninin haber vermesi üzerine baba Şenal ve annesi Fadime Esnek, olay yerine gelerek gölete düşen Emir’i sudan çıkardı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde küçük Emir'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Talihsiz çocuğun cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma ekiplerince sürdürülüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #balıkesir #bigadiç #ölüm #boğulma
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