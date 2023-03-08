10 yıldır hosteslik yapan Yeliz, kaptan oldu

Zonguldak’ta şehirler arası otobüslerde hosteslik yapan Yeliz Toronoğlu (29), ehliyetini alarak kaptan oldu. Kadınların daha dikkatli olduğunu belirten Toronoğlu, "Çekirdekten yetiştiğim için patronum direkt beni kaptanlığa geçirdi. Koca otobüs, arkanda 41 insan, kimsenin kolay kolay cesaret edebileceği bir meslek değil" dedi.

Zonguldak’ta yaşayan Yeliz Toronoğlu, 10 yıl önce şehirler arası otobüs firmalarında hosteslik yapmaya başladı. 9 yıl hosteslik yapan Toronoğlu, geçen yıl ehliyetini aldı. Daha fazla tecrübe kazanmak için ehliyetini aldıktan sonra 1 yıl daha hosteslik yapan Toronoğlu, 2 hafta önce kaptan olarak ilk şehirler arası seferine çıktı.

Otobüs şoförlüğü için çekirdekten yetişmek gerektiğini belirten Yeliz Toronoğlu, “Yapmak isteyen varsa cesaretini toplayıp yapsın. Hayallerinin peşinden gitsin. Başlarda yolcudan tepki gelecek mi, insanlar bir şey deyip özgüvenimiz kırılacak mı, diye korkumuz oluyor ama bu insanın cesaretiyle alakalı. Yapmak isteyen, cesaretini toplayıp yapsın. 'O, onu demiş; bu, bunu demiş' gerçekten önemli değil. Önemli olan, kendimizin ne istediği. Zaman zaman 'Yolcudan sıkıntı olacak mı, acaba bir şey diyecekler mi'; bir de deneyim olmadığı zaman kolay kolay direksiyona oturtmuyorlar. Bunun için çekirdekten gelmek gerekiyor bu meslekte” diye konuştu.

‘KOCA OTOBÜS, ARKANDA 41 İNSAN’

Kendisine güvendiği için patronuna teşekkür eden Toronoğlu, “Ben çok eskiden beri çekirdekten yetiştiğim için patronum direkt beni kaptanlığa geçirdi. Pek zorlandığım bir şey olmadı. Ufak tefek hatalarım oluyor ama onu da fırça yiye yiye düzeltiyorum. Yolcudan yana hiçbir sorun yaşamadım. Herkes teşekkür ve tebrikle indi. Bir bayanın böyle bir şey yapması, koca otobüs, arkanda 41 insan; kimsenin kolay kolay cesaret edebileceği bir meslek değil. 2-3 gün yoldayım sonra ailemle zaman geçiriyorum. Sağ olsun çevrem, beni cesaretlendirdi. Özellikle yolculardan aldığım memnuniyet beni daha da gururlandırdı. Daha da istekli oldum” dedi.

Kadınların istediklerini başarabileceğini söyleyen Yeliz Toronoğlu, “İsterim ki bütün kadınlar, kendi ayakları üstünde dursun. Kendi ekmeğini kendisi çıkarsın, kimseye muhtaç olmasın. Hayallerinin peşinde koşsunlar. Biz kadınlar, birlik ve beraberlikle her yerde olalım. Bence kadınlar, bu işte daha başarılı olur çünkü biz erkeklerden daha dikkatliyiz. Erkekler, direksiyonda daha agresif, biz daha sakiniz” diye konuştu.