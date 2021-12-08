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100 sözleşmeli personel alımı yapılacak

Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğü, sözleşmeli olarak görevlendirmek üzere 100 kişi alımı yapacağını duyurdu

100 sözleşmeli personel alımı yapılacak
08 Aralık 2021 Çarşamba 10:26

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Necmettin Erbakan Üniversitesi Konya Merkez ve İlçelerdeki Birimlere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar'da yer alan ek 2'nci maddenin (b) fıkrasına göre ilanda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alımı yapacaktır.

 

İLANA BAŞVURU İÇİN ARANAN ÖZEL ŞARTLAR

1) Aranılan nitelikler bölümünde belirtilen öğrenim düzeyinden mezun olmak.
2) Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak ve 40 yaşından gün almamış olmak.
3) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

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