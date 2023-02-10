100'üncü saatte bir mühendis yaralı kurtarıldı

Hatay'ın Antakya ilçesindeki 600 Evler konutlarında sağ olduğu değerlendirilen 7 kişi için çalışma yapılırken, 100'üncü saatte 30 yaşındaki inşaat mühendisi Hikmet Yiğitbaş, yaralı olarak çıkartıldı

100'üncü saatte bir mühendis yaralı kurtarıldı
10 Şubat 2023 Cuma 09:04

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından büyük bir yıkımın yaşandığı Hatay'ın Antakya ilçesinde ekiplerin, enkazlardaki arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor. Enkaza dönen 600 Evler konutlarında arama-kurtarma çalışması yapan ekipler, özel ses alma cihazı ve termal ısı ölçerlerle tamamen çöken binada 1 kişi ve yanında yarı çökmüş olan binada ise 6 kişinin hayatta olduğunu belirledi. Bunun üzerine burada yoğunlaşan ekipler, 95 saatin geride kaldığı depremde göçük altındaki 7 kişiyi sağ olarak çıkarabilmek için  hummalı bir çalışmaya başladı. Takviye ekiplerinde de bölgeye sevk edilmesiyle 5 saat süren çalışmada 7 kişiden biri olan inşaat mühendisi Hikmet Yiğitbaş, yaralı olarak kurtarıldı. Yiğitbaş, hemen  amsulans ile hastaneye kaldırıldı. Diğer 6 kişiyi kurtarmak için ekipler, zamanla yarışıyor. 


Kaynak: DHA
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