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102 yaşında koronavirüsü yendi

102 yaşındaki Şahide Gürbüz, yakalandığı koronavirüsü yenerek sağlığına kavuştu

102 yaşında koronavirüsü yendi
13 Ocak 2021 Çarşamba 11:09

Elazığ Rüstempaşa Mahallesi'nde oğlu ve gelini ile birlikte yaşayan 102 yaşındaki Şahide Gürbüz bir süre önce koronavirüse yakalandı. Gelini ve oğlu ile birlikte virüs kapan yaşlı kadın evde karantinaya alındı.

Evde tedavi gören Gürbüz, gelini ve oğlu ile birlikte koronavirüsü yenerek sağlığına kavuştu. 6 çocuğu ve torunlarının çocuklarıyla birlikte 80 torunu bulunan yaşlı kadın, herkesi maske takma ve dışarıya çıkmama konusunda uyardı.

BİR KEZ HASTANEYE GİTTİ

Annesinin 2 yıl öncesine kadar köyde yaşadığını anlatan oğlu Mustafa Gürbüz, bu güne kadar annesinin sadece bir kez nezle şikayetiyle hastaneye gittiğini belirtti. Annesine yılbaşı gecesi koronavirüs teşhisi konulduğunu belirten Gürbüz, annesinin hastalığı hastaneye gitmeden evde atlattığını ifade etti.


Kaynak: DHA
Etiketler; #şahide gürbüz #korona #Koronavirüs
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