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103 anketin ortalaması paylaşıldı. İki partide dikkat çeken düşüş!

103 anketin ortalaması paylaşıldı. İki partide dikkat çeken düşüş!
07 Ocak 2022 Cuma 11:44

Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, 21 araştırma şirketinin yaptırdığı 103 anketin ortalama sonuçlarını katıldığı canlı yayında paylaştı. 1 yıllık süreçteki değerlendiren Özkiraz, AKP ve MHP oylarındaki düşüşe dikkat çekti

Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, TELE1'de Merdan Yanardağ'ın sunduğu programda 21 araştırma şirketinin 103 anketinin ortalamalarını paylaştı. Ortalaması açıklanan anketlere göre AK Parti ve MHP düşüşte, CHP ve İYİ Parti yükselişte. Özkiraz'a göre, HDP'nin ise baraj sorunu yok.

Anketlerin ortalama sonuçlarına göre, AK Parti'nin oylarının kararsızlar dağıtıldıktan sonra ocak ayında yüzde 37'yken aralık ayında yüzde 31'e kadar gerilediği görüldü. Özkiraz, AK Parti hakkında, "Sistematik bir düşüş var" yorumu yaptı.

Özkiraz'ın açıkladığı bir diğer anket sonucu ise MHP'ye yönelik oldu. Buna göre; ocak ayında yüzde 9,2 olan MHP'nin oy oranı, aralık ayında yüzde 7,3'e kadar düştü. Özkiraz, AK Parti'deki sistematik düşüşün MHP'de de görüldüğünü aktardı.


CHP VE İYİ PARTİ YÜKSELİŞTE

Özkiraz muhalefet partilerinin anket ortalamalarından çıkan oy oranlarına ilişkin olarak da CHP ve İYİ Parti'de bir yükselişin olduğunu söyledi. Özkiraz, "CHP ise ocak ayında yüzde 24,1 iken aralık ayında yüzde 26,7'ye yükselmiş. İYİ Parti oy oranı ise ocakta yüzde 13,5 iken eylül ayında yüzde 14,8'e kadar yükselmiş görünüyor. Lütfü Türkkan olayı ve esnaf ziyareti sırasında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e söylenen 'Kürdistan' sözlerinden sonra İYİ Parti'de bir düşüş görülüyor" dedi.

"HDP'NİN BARAJ SORUNU YOK"

Özkiraz, HDP'nin hiçbir anket ve sonuçta baraj altı kalmadığını söyledi. Özkiraz, "Ocak ayında yüzde 10,2 aralık ayında yüzde 10,7. HDP ortalamalara bakıldığında hiç barajın altında kalmıyor. HDP'nin ortalaması buysa baraj sorunu yok demektir" ifadelerini kullandı.

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