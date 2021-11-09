İZMİR'DE 10 KASIM PROGRAMI
İZMİR'DE 10 KASIM PROGRAMI
0
TÜYLER ÜRPERTEN AÇIKLAMALAR
TÜYLER ÜRPERTEN AÇIKLAMALAR
0
SICAKLIK 2 DERECE ARTARSA...
SICAKLIK 2 DERECE ARTARSA...
0
KAÇIRILAN GENÇ KIZ BU SAYEDE KURTARILDI
KAÇIRILAN GENÇ KIZ BU SAYEDE KURTARILDI
0

105 sözleşmeli personel alınacak

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü, sözleşmeli çalıştırmak üzere 105 kişi alımı yapacaklarını duyurdu

105 sözleşmeli personel alınacak
09 Kasım 2021 Salı 09:58

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre İstanbul Üniversitesi birimlerine giderleri Özel Bütçe gelirinden karşılanmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ da yer alan ek 2 inci maddenin (B) fıkrasına göre 2020 KPSS (B) gurubu puan sırası esas alınmak suretiyle ilanda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

 

Başvuracak adaylarda ilanda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olması gerekmektedir.


AYRINTILAR İÇİN TIKLAYINIZ

Önceki Haber
Darphane ve Damga Matbaası işçi alacak
Sonraki Haber
Osmangazi Üniversitesi 40 kişi alacak
Öğrenci servisi dereye düştü: 1 ölü, 21 yaralı
Öğrenci servisi dereye düştü: 1 ölü, 21 yaralı
0
Elmalı davasında istenen ceza belli oldu!
Elmalı davasında istenen ceza belli oldu!
0
Tetikçi tutup kızını vurdurttu!
Tetikçi tutup kızını vurdurttu!
0
Osmangazi Üniversitesi 40 kişi alacak
Osmangazi Üniversitesi 40 kişi alacak
0
Darphane ve Damga Matbaası işçi alacak
Darphane ve Damga Matbaası işçi alacak
0
Otobüs beklerken silahlı saldırıda öldürüldü
Otobüs beklerken silahlı saldırıda öldürüldü
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.