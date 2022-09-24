11 araç ihale ile satılacak

Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. mülkiyetinde bulunan 11 adet taşıt kapalı zarf açık artırma yöntemi ile satışa çıkarıldı

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre 1 Adet 2011 Model Volvo S80, 1 Adet 2012 Model Mercedes Benz Vito ve 9 Adet 2012 Model Ford Focus marka ve model taşıt, 27 Eylül 2022 Salı günü saat 10.00'da Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü'nde kapalı zarf ile tekliflerin alınması, açık artırım yapılması ve müteakiben pazarlık edilmesi ile satılacak.

İstekliler taşıtları Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü'nde hafta içi 10:30-16:00 saatleri arasında görebilir.



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