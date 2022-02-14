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110 iş yeri kiraya verilecek

Ankara Büyükşehir Belediyesi 110 adet iş yerini kiraya verecek

110 iş yeri kiraya verilecek
14 Şubat 2022 Pazartesi 10:01

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Ankara Büyükşehir Belediyesi mülkiyeti kendilerine ait olan 110 adet iş yerini ihale ile kiraya verecek.

 

İhale,  24 Şubat 2022 tarihinde saat 14:00’te Yenimahalle, Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No:5 adresindeki Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binasında 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesine göre kapalı zarf usulüyle yapılacak.

İhaleye konu olan yerler için teklifler bir yıllık muhammen bedel üzerinden verilecek.


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