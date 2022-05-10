111 öğretim üyesi alımı yapılacak

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü, 111 öğretim üyesi alımı yapacaklarını duyurdu

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre İstanbul Üniversitesi ilanda isimleri yazılı birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” nin ilgili maddeleri ve “İstanbul ÜniversitesiCerrahpaşa Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri” uyarınca; Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi alımı yapacaktır.

İlan için başvurular 10 Mayıs 2022 ile 24 Mayıs 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.



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