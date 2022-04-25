119 arsa ihale ile satılacak

Kırşehir Belediyesi'ne ait olan 119 arsa ihale ile satışa sunulacak

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Mülkiyetleri Kırşehir Belediyesine ait Aşıkpaşa, Yenice, Kındam ve Kuşdilli Mahallelerinde bulunan toplam 119 adet arsa vasıflı taşınmazların ihale usulü ile satışı yapılacaktır.

Taşınmazlardan ilandaki şablonda tapu, muhammen bedel ve ihale bilgileri verilen 5826 ada 3 nolu parsel 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a maddesi gereğince Kapalı Teklif usulü ile 13.05.2022 tarih 14:45’te satışı yapılacaktır.

Taşınmazlardan 118 âdetinin ihalesi ise 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile 18.05.2022 tarih saat 14:00’da başlatılacaktır.



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