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12 adet dubleks ev satılıyor

Bartin İl Özel İdaresi, 12 adet dubleks tatil evinin satışa çıkarıldığını duyurdu

12 adet dubleks ev satılıyor
27 Mayıs 2021 Perşembe 10:13

Mülkiyeti Bartın İl Özel İdaresi'ne, Bartın Merkez İlçe Güzelcehisar Köyü İnkum Mevkiinde, tapuda 138 ada 1 parsel nolu, 4963,26 m² yüzölçümlü taşınmaz üzerinde bulunan, ilanda cins ve özellikleri belirtilen 6 blok, 12 adet bağımsız bölümden oluşan dubleks tatil evlerinin satışı yapılacak.

İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile ihale edilecek olup satışı yapılacak tatil evlerinin; Niteliği, İmar Durumu ve Fiili Durumu ilanda belirtilmiştir.


İlanın detaylarına BURADAN ulaşabilirsiniz

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