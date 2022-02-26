12 adet taşınmaz satılacak

Mülkiyeti Salihli Belediye Başkanlığına ait 12 adet taşınmaz ihale ile satılacak

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre mülkiyeti Salihli Belediyesi'ne ait olan arsa niteliğine sahip taşınmazlardan, tablonun 1. sırasında olan taşınmaz, Belediye Meclisinin 03/09/2019 tarih ve 2019/50 sayılı kararı gereği, 2. Sırasındaki taşınmaz, 02/02/2021 tarih ve 2021/14 sayılı kararı gereği ve tablonun diğer sırasındaki taşınmazların ise, Belediye Meclisinin 05/02/2018 tarih ve 2018/13 Sayılı Kararı gereğince, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’ nun 35/a ve diğer ilgili maddelerine göre 16/02/2022 tarihli İhale Onayına istinaden, 10/03/2022 tarihi Perşembe günü, saat 13:30’da Belediye Encümeni huzurunda “Kapalı Teklif Artırma Usulü” ile satış ihalesi yapılacaktır.

Taşınmaz satış ihalesine katılacak taliplilerin Kapalı Teklif Artırma Usulüne göre hazırlayacakları belgeler ile geçici ihale teminat makbuzu ile şartname bedel makbuzunun olduğu ihale teklif zarflarını en geç 09/03/2022 tarihi Çarşamba günü, saat 16:30’ a kadar Belediyenin Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.





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