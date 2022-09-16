EMEL SAYIN'I GÖĞSÜNDEN ÖPÜNCE...
EMEL SAYIN'I GÖĞSÜNDEN ÖPÜNCE...
0
KARŞIYAKA'DA PEDALA BASACAKLAR
KARŞIYAKA'DA PEDALA BASACAKLAR
0
KİTAP FİYATLARINA TEPKİ!
KİTAP FİYATLARINA TEPKİ!
0
50 KONSERİNİ İPTAL ETTİ
50 KONSERİNİ İPTAL ETTİ
0

12 gündür kayıp kişinin cesedi ormanda ağaca asılı halde bulundu!

12 gündür kayıp kişinin cesedi ormanda ağaca asılı halde bulundu!
16 Eylül 2022 Cuma 07:47

Zonguldak'ta, kendisinden 12 gündür haber alınamayan Bağış K. (44), Çaycuma ilçesinde ormanda ağaca asılı halde ölü bulundu.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bir geri dönüşüm fabrikasında çalışan 3 çocuk babası Bağış K., 2 Eylül günü Köroğlu köyünde yaşayan ablasının evine geldi. 3 Eylül günü evine gitmek için köyden ayrılan Bağış K.'dan bir daha haber alınamadı. Yakınları, Bağış K. hakkında kayıp başvurusunda bulundu. Bağış K. dün öğle saatlerinde, Çaycuma ilçesine bağlı Erenköy'de bulunan çalıştığı fabrikanın yakınındaki ormanda bir vatandaş tarafından ağaca asılı halde ölü bulundu. Bağış K.'nın cenazesi, olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı ve jandarma ekiplerin yaptığı incelemenin ardından morga kaldırıldı. Bağış K.'nın intihar ettiği ihtimali üzerinde durulurken, ilk belirlemelere göre ölümün 10 günden fazla bir süre önce meydana geldiği belirtildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #zonguldak #ölüm #intihar
Önceki Haber
İzmir'de taksi kazası: 1 ölü, 3 yaralı
Sonraki Haber
Buca Belediyesi'nde en düşük maaş 11 bin 500 TL oldu!
Doğum gününü kutlayan Buse, ertesi gün ölü bulundu!
Doğum gününü kutlayan Buse, ertesi gün ölü bulundu!
0
Türk Hava Kurumu Üniversitesi personel alacak
Türk Hava Kurumu Üniversitesi personel alacak
0
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü personel alacak
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü personel alacak
0
Azerbaycan'da şehit sayısı 71'e yükseldi!
Azerbaycan'da şehit sayısı 71'e yükseldi!
0
Orta Doğu Teknik Üniversitesi personel alacak
Orta Doğu Teknik Üniversitesi personel alacak
0
Türk Akreditasyon Kurumu personel alımı yapacak
Türk Akreditasyon Kurumu personel alımı yapacak
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.