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12. sınıf öğrencileri dikkat! Bakan Özer açıkladı...

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, lise son sınıfa denk gelen ve üniversite sınavına girecek 12. sınıf öğrencilerinin, devamsızlıktan dolayı sınıf tekrarı yapmayacağını açıkladı

12. sınıf öğrencileri dikkat! Bakan Özer açıkladı...
07 Haziran 2022 Salı 10:59

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Anadolu Ajansı'nın Editör masasında soruları yanıtladı. Özer, önceki pazar gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sınavı ve 12. sınıf öğrencilerinin devamsızlık sıkıntılarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Özer, 12. sınıf öğrencileri özelinde gerçekleştirdikleri çalışmanın detayını duyurarak, "12. sınıf öğrencilerimizi devamsızlıktan bırakmayacağız, öğrencilerimizin hiçbir kaygısı olmasın" dedi.

"LGS'DE İPTAL EDİLEN SORU YOK"

Özer, "LGS'de iptal edilen soru var mı?" tartışmasını ise, "LGS'de bugün itibariyle iptal edilen hiçbir soru yok" sözleriyle noktaladı. Özer ayrıca, "(3600 ek gösterge) 60 bin öğretmenimiz bu haktan yararlanıyor. 411 bin civarında da emekli öğretmenimiz, yani yaklaşık 470 bin öğretmenimiz bu haktan yararlanacak" ifadelerini kullandı.

"ÖĞRETMEN ATAMASI YAPACAĞIZ"

Öğretmen ataması da yapılacağını belirten Özer, sözlerine şöyle devam etti: "Eğitim sistemindeki öğretmenlerin yüzde 75'ini son 19 yılda atadık. Öğretmenlerimiz müsterih olsunlar, öğretmen atamaları devam edecek. İstanbul'a ağırlık verdik. Atamaların yüzde 50'sini İstanbul'a vereceğiz. Atanacak öğretmenlerin yüzde 50'si İstanbul'a atanacak. İstanbul'a ağırlık verdik. Öğretmen ataması olacak. Öğretmen ataması takvimini, hazırlıklar bittiğinde Cumhurbaşkanımız açıklayacak. 2022-2023 eğitim-öğretim yılına bu atanacak öğretmenleri yetiştireceğiz."

Etiketler; #milli eğitim bakanı #mahmut özer #lise
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