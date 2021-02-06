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124 sözleşmeli sanatçı alınacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı 124 sözleşmeli sanatçı alacak

124 sözleşmeli sanatçı alınacak
06 Şubat 2021 Cumartesi 12:04

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Kültür ve Turizm Bakanlığı 124 sözleşmeli sanatçı alımı yapacak.

Alımı için özel şartlar şöyle belirtildi

1-  Keman  (Orkestra),  viyola,  viyolonsel  (çello),  kontrabas,  obua,  klarinet,  fagot,  korno, trompet,  flüt,  vurmalı  çalgı  branşları  için;  Resmi  ve  Özel  Konservatuvarlardan  veya  müzik bölümü bulunan okullardan mezun veya özel müzik öğrenimi görmüş olmak,
2- Keman (Klasik Koro), kanun, ritim, erkek ses, tenor, bas, semazen branşları için; en az Güzel  Sanatlar  Lisesi  müzik  bölümü  ya  da  konservatuarın  lise  bölümü  veya  fakülte  ya  da  dört yıllık yüksekokul mezunu olmak veya özel müzik öğrenimi görmüş olmak,
3- Yapılacak uygulamalı sınavda başarılı olmak.

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