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13 sözleşmeli personel alınacak

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğü 13 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu

13 sözleşmeli personel alınacak
27 Mayıs 2022 Cuma 10:14

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi  birimlerinde  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanunu'nun  4.  maddesinin  (B) fıkrasına  göre  istihdam  edilmek  üzere,  06.06.1978  tarihli  ve  7/15754  sayılı  Bakanlar  Kurulu Kararı ile yürürlüğü konulan ‘’Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ’da yer alan ek 2’nci  maddesinin  (b)  fıkrası  gereğince’’  Yazılı  ve/veya  sözlü  sınav  yapılmaksızın,  KPSS(B) grubu  puan  sıralaması  esas  alınmak  suretiyle’’  sözleşmeli  personel  alınacaktır.  Tüm başvurular e-Devlet  şifresi  kullanılmak suretiyle https://personelilan.mgu.edu.tr adresi  üzerinden  elektronik olarak yapılacak olup şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

 


İlan için başvurular 27 Mayıs 2022 ile 10 Haziran 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.


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