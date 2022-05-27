13 sözleşmeli personel alınacak

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğü 13 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğü konulan ‘’Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ’da yer alan ek 2’nci maddesinin (b) fıkrası gereğince’’ Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS(B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle’’ sözleşmeli personel alınacaktır. Tüm başvurular e-Devlet şifresi kullanılmak suretiyle https://personelilan.mgu.edu.tr adresi üzerinden elektronik olarak yapılacak olup şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.



İlan için başvurular 27 Mayıs 2022 ile 10 Haziran 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.



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