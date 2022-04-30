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14 yaşındaki çocuğa cinsel istismardan 4 kişi tutuklandı

14 yaşındaki çocuğa cinsel istismardan 4 kişi tutuklandı
30 Nisan 2022 Cumartesi 11:34

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, 14 yaşındaki çocuğun fuhşa sürüklendiği ve cinsel istismara uğradığı iddiasıyla 4 kişi tutuklandı.

Çaycuma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında, 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar ve çocuğun fuhşa sürüklenmesi suçlarından E.Ö., H.D., O.Ç., A.Ç., R.G. ve V.S. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.Ö., H.D., O.Ç. ve A.Ç., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, R.G. ve V.S. de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #zonguldak #çaycuma #cinsel istismar #tutuklama
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