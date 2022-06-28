14 yaşındaki çocuk, ağabeyini bıçaklayarak öldürdü!

Balıkesir Edremit'te 25 yaşındaki Harun Kaçmaz, eşi ile kavga edince araya anne ve babası girdi. Anne ve babasını darp eden Kaçmaz, 14 yaşındaki kardeşi A.K. tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Balıkesir’in Edremit ilçesinde eşi ile kavga edip, araya giren anne ve babasını darbeden Harun Kaçmaz (25), kardeşi A.K. (14) tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, Edremit Cumhuriyet Mahallesi'nde gece meydana geldi. İddiaya göre, Harun Kaçmaz, eşi ve annesi ile telefonda tartıştı. Daha sonra eve gelen Harun Kaçmaz, eşi ile kavga etti. Kaçmaz, kavgayı ayırmaya çalışan annesi ve babasını darbetmeye başladı. Kardeşi A.K., Kaçmaz'a engel olmaya çalıştı. Başarılı olamayan A.K., mutfaktan aldığı ekmek bıçağını ağabeyinin göğsüne sapladı. A.K. kaçarken, ambulansla hastaneye kaldırılan Harun Kaçmaz, yaşamını yitirdi. A.K., Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Amirliği ekipleri tarafından yakalanırken, babası da gözaltına alındı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ederken, ailenin bir süre önce Van'dan ilçeye gelerek yerleştiği öğrenildi.