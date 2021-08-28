KORONAVİRÜSTEN ÖLEN SAYISI...
KORONAVİRÜSTEN ÖLEN SAYISI...
0
9 EYLÜL KOŞUSUNA REKOR BAŞVURU
9 EYLÜL KOŞUSUNA REKOR BAŞVURU
0
GECE AĞRIYORSA DİKKAT!
GECE AĞRIYORSA DİKKAT!
0
YKS İÇİN TARİH BELLİ OLDU
YKS İÇİN TARİH BELLİ OLDU
0

14 yaşındaki çocuk dehşet saçtı: 3 ölü, 1 ağır yaralı

Ordu'nun Korgan ilçesinde 14 yaşındaki çocuk, tartıştığı annesi, anneannesi ve ağabeyini tabancayla vurarak öldürdü, babasını ise ağır yaraladı

14 yaşındaki çocuk dehşet saçtı: 3 ölü, 1 ağır yaralı
28 Ağustos 2021 Cumartesi 13:43

Olay, sabah saatlerinde Korgan ilçesi Tepe Mahallesi Eğlence mevkisinde meydana geldi. Aile içinde çıkan tartışmada 14 yaşındaki çocuk, babasının tabancası ile ateş açtı. Silahtan çıkan kurşunların isabet ettiği annesi, anneannesi ve ağabeyi hayatını kaybetti, babası ise ağır yaralandı. Komşuların ihbarı ile mahalleye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #ordu #ordu ölüm #ailesini öldürdü
Önceki Haber
Kılıçdaroğlu: Ya elektrik faturaları inmeli ya da halka destek verilmeli
Sonraki Haber
Buca Metrosu’nda gözler 6 Eylül’e çevrildi
Bursa Teknik Üniversitesi 10 kişi alacak
Bursa Teknik Üniversitesi 10 kişi alacak
0
TOKİ Yozgat'ta 175 konutu satışa çıkardı
TOKİ Yozgat'ta 175 konutu satışa çıkardı
0
Hacılar Belediyesi 14 arsayı satıyor
Hacılar Belediyesi 14 arsayı satıyor
0
Sebze halinde izleyenleri çileden çıkartan görüntüler
Sebze halinde izleyenleri çileden çıkartan görüntüler
0
Aynı aileden aşı olmayan 3 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Aynı aileden aşı olmayan 3 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
0
YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?
YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.