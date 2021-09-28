140 ticari taksi plakası satılacak

Siirt Belediyesi 140 adet ticari taksi plakasını ihale ile satışa çıkartacağını duyurdu

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Siir Belediyesi'ne ait 140 adet Ticari Taksi Plakasının her birinin 3.500,00.- TL. Muhammen bedel üzerinden 05.10.2021 Salı saat 14:00’te başlayacak olup, aynı gün bitmemesi durumunda ertesi gün (06.10.2021 Çarşamba günü) saat 10.00’da 2886 Sayılı D.İ.K.’nun 45’nci maddesine göre açık teklif usulü ile bu konuda düzenlenen şartname doğrultusunda satışları yapılacaktır.

Şartname 100 TL. karşılığında Yazı İşleri Müdürlüğünden temin edilecektir. İhale yapılmaması halinde bile şartname bedeli iade edilmeyecektir.

Başvurular bizzat veya Noter tasdikli Vekaletname ile olacaktır, Posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

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