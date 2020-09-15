15 köy okuluna destek!

Covid 19 salgının ekisini artırdığı bugünlerde okula dönüş heyecanı yaşayan Milas'lı öğrenciler için örnek bir sosyal sorumluluk kampanyası yaşama geçirildi

Milas'ta şu anda 15 köy ilkokuluna ulaşan 'Okulum Seninleyim' adlı destek kampanyası ile öğretmen ve öğrencilere salgınla daha kolay mücadele edebilmeleri için çeşitli temizlik maddeleri dağıtılıyor.

Milas Kaymakamlığı, Milas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Eczacıbaşı Profesyonel'in katkılarıyla birlikte lise öğrencisi Lara Nur Özen'in girişimleri sayesinde kısa süre önce başlayan kampanya, okulumseninleyim.com web sitesi üzerinden gönüllülerin satın aldıkları hijyen ürünlerinin dağıtılmasını esas alıyor.

Okula başlayan ihtiyaç sahibi öğrenciler için birşeyler yapmak istediğini ve bu nedenle okulumseninleyim.com'u yardımseverlerin hizmetine sunduğunu belirten İzmir Amerikan Koleji Lise 3 öğrencisi Lara Nur Özen, Milas Kaymakamlığı, Milas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Eczacıbaşı Profesyonel'e verdikleri desteklerden ötürü minnettar olduğunu dile getirdi.

Elden teslim ediliyor

Destek kampanyası hakkında bilgi veren Lara Nur Özen şunları söyledi: " Milas Köy okullarına destek veren Okulum Seninleyim kampanyasının amacı Milas'ın farklı köylerinde, ihtiyacı olan okullara sabun, dezenfektan, maske gibi çeşitli hijyen ürünlerini ulaştırmak ve bu sayede eğitim sürecinin pandemiden etkilenmeden devam etmesine katkı sağlamaktır. İsteyen herkes, bu kampanyaya destek olarak imkanları kısıtlı okullarda okuyan öğrencilerin sağlıklı ve güvenli bir şekilde eğitimlerine devam etmelerine yardım edebilir. Alacağınız ürünler okullarımızın ihtiyaçlarına göre belirlenmiş olup; ürünlerin fiyatları Eczacıbaşı Profesyonel'in bu kampanyaya özel olarak uyguladığı indirimli fiyatlardır. Ürünler için yaptığınız ödeme doğrudan Eczacıbaşı Profesyonel yetkili bayisi ÖGM Gıda Ltd. Şti. hesabına geçmekte ve ürünler bayii tarafından aynı gün içerisinde Milas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne elden teslim edilmektedir. Bu kampanyanın genişleyerek Muğla, Ege ve sonrasında tüm ülkemize yayılacak bir hareket olmasını ve daha çok kişiye ulaşmasını diliyorum. Emek veren herkese tekrar çok teşekkür ediyorum."