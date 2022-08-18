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15 sözleşmeli personel alınacak

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğü sözleşmeli personel alımı yapacağını açıkladı

15 sözleşmeli personel alınacak
18 Ağustos 2022 Perşembe 08:05

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Şeyh Edebali Üniversitesi  birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”da yer alan Ek 2 nci maddenin (b) fıkrası gereğince “Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle” ilanda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır. 

İlan için başvurular 17 Ağustos-1 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.

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