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15 yaşındaki çocuk, ayrıldığı nişanlısı tarafından öldürüldü!

15 yaşındaki çocuk, ayrıldığı nişanlısı tarafından öldürüldü!
03 Aralık 2022 Cumartesi 15:45

Aksaray’da Melike Arıbaş (15), ailesiyle birlikte gittiği bir yakınının nişan töreninde, ayrıldığı nişanlısı Muhammet Kılıç (22) tarafından tabancayla başından vurularak öldürüldü. Kızını korumaya çalışan Doğanay Arıbaş (42) da başından yaralandı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Taş Pazar Mahallesi’nde meydana geldi. Melike Arıbaş, ailesiyle birlikte bir yakınlarının nişanına gitti. Arıbaş, bir süre sonra nişana gelen ayrıldığı nişanlısı Muhammet Kılıç’ın silahlı saldırısına uğradı. Tabancayla başından vurulan Melike Arıbaş, kanlar içinde yere yığıldı. Kızını korumaya çalışan Doğanay Arıbaş da başından yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan baba- kızdan Melike Arıbaş, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. 

Hastanede kızının ölüm haberini alan Asiye Arıbaş, “Ne olur Melike’mi verin bana, onu görmek istiyorum. Onun yerine ben ölseydim” diyerek gözyaşı döküp, sinir krizi geçirdi.

Polis, olayın ardından kaçan Muhammet Kılıç’ı kısa sürede suç aleti silahla yakalayarak gözaltına aldı. Olay yerinde yapılan incelemede ise 12 boş kovan bulundu. 

Muhammet Kılıç’ın emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #aksaray #nişanlı #cinayet
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