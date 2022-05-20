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15 yaşındaki çocuk mezarlıkta kız arkadaşını bıçakladı!

Kayseri'de 15 yaşındaki B.A., bilinmeyen bir nedenle tartıştığı kız arkadaşı yine 15 yaşındaki G.O.'yu bıçakla boğazından, kendini de ayağından yaraladı

15 yaşındaki çocuk mezarlıkta kız arkadaşını bıçakladı!
20 Mayıs 2022 Cuma 11:06

Olay, sabah saatlerinde Melikgazi ilçesi Germir Mahallesi'ndeki mezarlıkta meydana geldi. B.A. ile buluştuğu kız arkadaşı G.O. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında B.A., cebinden çıkardığı bıçakla kız arkadaşı G.O.'yu boğazından, kendini ise ayağından yaraladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ambulansla yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #kayseri #bıçaklama
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