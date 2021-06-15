GÖZTEPE YENİ YAŞINI KUTLADI
GÖZTEPE YENİ YAŞINI KUTLADI
0
2 GÜN ÖNCE KURTARILMIŞTI AMA...
2 GÜN ÖNCE KURTARILMIŞTI AMA...
0
ALAY KONUSU OLDU!
ALAY KONUSU OLDU!
0
YENİ BİR TÜR KEŞFEDİLDİ
YENİ BİR TÜR KEŞFEDİLDİ
0

15 yıllık polis intihar etti!

Antalya'da, 15 yıllık polis memuru Hakan A. (42), emniyet binasının 4'üncü katında, başına dayadığı tabancasını ateşleyerek, yaşamına son verdi

15 yıllık polis intihar etti!
15 Haziran 2021 Salı 11:02

Olay, dün saat 17.30 sıralarında, Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün 4'üncü katında yer alan Lojistik Büro Amirliği'nde meydana geldi. 15 yıllık polis memuru Hakan A., bilinmeyen nedenle tabancasıyla başına tek el ateş etti. Silah sesini duyan mesai arkadaşları, hemen Hakan A.'nın yanına gitti. Kanlar içinde yerde yatan Hakan A. için hemen sağlık ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Hakan A.'yı ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Hakan A., polis eskortu eşliğinde Antalya'daki özel sağlık kuruluşuna sevk edildi. Ameliyata alınan Hakan A., tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Hakan A.'nın cansız bedeni, adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Hakan A.'nın evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilirken, yapılacak otopsinin ardından cenazesinin Burdur'un Bucak ilçesinde defnedileceği öğrenildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #antalya #polis #polis intihar
Önceki Haber
İstanbul Kültür Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Sonraki Haber
15 yıllık polis intihar etti!
İstanbul Kültür Üniversitesi öğretim üyesi alacak
İstanbul Kültür Üniversitesi öğretim üyesi alacak
0
İçişleri Bakanlığı 225 sürekli işçi alacak
İçişleri Bakanlığı 225 sürekli işçi alacak
0
Cerrahpaşa Rektörlüğü sürekli işçi alacak
Cerrahpaşa Rektörlüğü sürekli işçi alacak
0
Taziye dönüşü feci kaza: 3 kişi öldü, 2 kişi yaralı
Taziye dönüşü feci kaza: 3 kişi öldü, 2 kişi yaralı
0
Düğün hazırlığı yapıyordu, ölü bulundu!
Düğün hazırlığı yapıyordu, ölü bulundu!
0
Türkiye'deki bu heykel alay konusu oldu!
Türkiye'deki bu heykel alay konusu oldu!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.