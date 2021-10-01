ALTININ GRAMI NE KADAR?
ALTININ GRAMI NE KADAR?
0
ÜNİVERSİTELİLERE ÖZEL DÜZENLEME
ÜNİVERSİTELİLERE ÖZEL DÜZENLEME
0
YKS EK TERCİHLERİ AÇIKLANDI
YKS EK TERCİHLERİ AÇIKLANDI
0
KAHVEDE O VERGİ SIFIRLANDI
KAHVEDE O VERGİ SIFIRLANDI
0

150 itfaiye eri alınacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi, ilk defa atanmak üzere 150 itfaiye eri alımı yapacağını duyurdu

150 itfaiye eri alınacak
01 Ekim 2021 Cuma 10:14

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümlerine göre ilanda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla itfaiye eri alınacaktır.

 

İlan edilen itfaiye eri kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

İlan edilen itfaiye eri kadroları için, mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak kadroların karsısındaki puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olma şartı vardır.


İLANLA İLGİLİ AYRINTILI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ

Etiketler; #ankara belediyesi #ankara belediyesi eleman alımı #itfaiye eri alımı
Önceki Haber
Ege Üniversitesi 33 kişi alacak
Sonraki Haber
Oğuzhan Asiltürk hayatını kaybetti
TIR ile otomobil çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı
TIR ile otomobil çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı
0
YKS ek tercih sonuçları açıklandı
YKS ek tercih sonuçları açıklandı
0
Oğuzhan Asiltürk hayatını kaybetti
Oğuzhan Asiltürk hayatını kaybetti
0
5000 jandarma uzman erbaş alınacak
5000 jandarma uzman erbaş alınacak
0
Kendini arayan adam o anları anlatt
Kendini arayan adam o anları anlatt
0
Eğitime büyük katkı
Eğitime büyük katkı
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.