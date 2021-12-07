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158 sözleşmeli personel alınacak

İnönü Üniversitesi Rektörlüğü 158 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu

158 sözleşmeli personel alınacak
07 Aralık 2021 Salı 10:23

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre 28 Haziran 2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile ek ve değişikliklerine tabi 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel istihdam edilecektir.

 


İlanda belirtilen şartları sağlayan adaylar 2020 KPSS (B) gurubu puan sıralaması esas alınmak kaydıyla yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın alınacaktır. Sıralamaya girenlerin 1(bir) katı kadar yedek pozisyon belirlenecektir. Asil kazananlardan başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.

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