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16 yaşındaki çocuk, annesini sırtından bıçakladı!

Edirne'nin Keşan ilçesinde F.K. (16) adlı erkek çocuğu, tartıştığı annesi Banu K.'yi (32) sırtından bıçaklayarak ağır yaraladı

16 yaşındaki çocuk, annesini sırtından bıçakladı!
28 Aralık 2022 Çarşamba 14:13

Olay, dün akşam Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Ayvalı Sokak'taki tek katlı evde meydana geldi. F.K. adlı erkek çocuğu, evde annesi Banu K. ile henüz bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle F.K., annesini sırtından bıçaklayarak ağır yaraladı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Banu K., hayati tehlikesinin bulunması nedeniyle ilk müdahalesinin ardından Edirne'deki Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. F.K. ise polis merkezine götürüldü. Soruşturma sürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #edirne #bıçaklama #haber
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