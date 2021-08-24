EMİNE ÜN'ÜN ACI GÜNÜ!
EMİNE ÜN'ÜN ACI GÜNÜ!
0
232 KİŞİ DAHA ÖLDÜ
232 KİŞİ DAHA ÖLDÜ
0
DOĞUM SANCISI GELİNCE...
DOĞUM SANCISI GELİNCE...
0
İZMİR'DE 285 KONUT SATIŞI ÇIKTI
İZMİR'DE 285 KONUT SATIŞI ÇIKTI
0

16 yaşındaki çocuk hamile olunca korkunç gerçek ortaya çıktı!

Diyarbakır'da 16 yaşındaki R.Ş.’nin rahatsızlığı nedeniyle annesi tarafından götürüldüğü hastanede hamile olduğu ortaya çıkınca gözaltına alınan babası Ş.Ş., tutuklandı. R.Ş.’nin ifadesinde 2 yıldır babasının cinsel istismarına uğradığını söylediği belirtildi

16 yaşındaki çocuk hamile olunca korkunç gerçek ortaya çıktı!
24 Ağustos 2021 Salı 13:20

Olay, 20 Ağustos'ta Yenişehir ilçesinde meydana geldi. Rahatsızlanınca annesi ile birlikte Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne giden R.Ş.’nin yapılan muayenesinde hamile olduğu belirlendi. R.Ş., babasının cinsel istismarına uğradığını ve intihar edeceğini söyleyince doktor, durumu hastane polisine bildirdi. Hastaneye Çocuk Şube ekipleri çağrıldı. Gelen ekipler, R.Ş. ve annesini doktor muayenesinin ardından ifadesini almak üzere emniyete götürdü.

GÖZALTINA ALINAN BABA TUTUKLANDI

Olayın ardından ifadesi alınan R.Ş., babasının cinsel istismarına uğradığını söyledi. Ergani ilçesinde olduğu belirlenen baba Ş.Ş. ekipler tarafından gözaltına aldı. Yoğun güvenlik önlemi altında emniyete getirilen Ş.Ş., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

R.Ş.’nin psikolog uzmanlar eşliğinde alınan ifadesinde babasının 2 yıldır cinsel istismarına uğradığını belirterek, zor günler geçirdiğini söylediği ifade edildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #diyarbakır #cinsel istismar #çocuk tecavüzü #çocuk hamile
Önceki Haber
SMA'lı Rüzgar için gerekli para toplandı
Sonraki Haber
5 ülkeden 21 genç Buca’da üzüm hasat etti
Yanan evi için ev sahibini suçladı ama...
Yanan evi için ev sahibini suçladı ama...
0
Sınavsız 2. üniversite  için kayıtlar başlıyor
Sınavsız 2. üniversite  için kayıtlar başlıyor
0
Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 50 kişi alacak
Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 50 kişi alacak
0
Haliç Üniversitesi 63 kişi alacak
Haliç Üniversitesi 63 kişi alacak
0
İstinye Üniversitesi 64 kişi alacak
İstinye Üniversitesi 64 kişi alacak
0
28 Şubat davasında AYM'ye çağrı
28 Şubat davasında AYM'ye çağrı
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.