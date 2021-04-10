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16 yaşındaki kurye, TIR'ın altında can verdi

Bursa’da 16 yaşındaki kurye Samet Bilir, yolun karşısına geçtiği sırada aynı güzergahta ilerleyen A.Ç. (47) idaresindeki TIR’ın altında kaldı. Bilir kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, kaza anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı

16 yaşındaki kurye, TIR'ın altında can verdi
10 Nisan 2021 Cumartesi 15:35

Kaza, perşembe günü saat 13.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi İsmetiye Caddesi’nde meydana geldi. Bir pidecide motosikletli kurye olarak çalışan Samet Bilir, 06 CHD 501 plakalı motosikletiyle ana yolun karşına geçerken, aynı yöne giden A.Ç. yönetimindeki 16 TB 459 plakalı TIR’ın altında kaldı. TIR şoförü, aracını durdurup inerek, yaralının yanına koştu. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulansla Bursa Şehir Hastanesi’ne kaldırılan Bilir, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Gözaltına alınan TIR şoförü, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Bu arada kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde iki TIR’ın arasından geçmeye çalışan kurye Samet Bilir’in, araçlardan birinin altında kaldığı görüldü.


Kaynak: DHA
Etiketler; #bursa #kurye #kurye ölüm
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