1600 sanık hesap veriyor

FETÖ'nün darbe girişiminin ardından geçen üç yılda, yargılaması süren 8 darbe girişimi davasında, Ankara'da bin 404, İstanbul'da 255 olmak üzere toplam bin 659 darbe sanığı halen yargılanıyor.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin ardından geçen üç yılda, yargılaması süren 8 darbe girişimi davasında, toplam bin 659 sanık hesap vermeye devam ediyor. FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin üzerinden üç yıl geçmesine rağmen, sanık sayısının fazlalığı, sanıkların duruşmaları uzatmaya yönelik eylemleri ve savunmalarını uzun tutmaları nedeniyle bazı darbe davaları halen sürüyor.

Ankara ve İstanbul'da görülen darbe girişiminin en kapsamlı davalarının da arasında bulunduğu 8 davada, sanıklar hakim karşısına çıkmaya devam ediyor. Bu davalardan 5'inin görüldüğü Ankara'da bin 404 sanıktan, İstanbul'da ise 3 davada 255 sanıktan hesap soruluyor.

Ankara'da, Akıncı Üssü, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı, Beştepe Jandarma Genel Komutanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı davaları ile FETÖ'nün askeri yargı yapılanmasına ilişkin dava devam ediyor.

Akıncı Üssü davası

Darbecilerin komuta merkezi olarak kullandığı, Ankara'nın birçok bölgesini bombalayan savaş uçaklarının havalandığı, darbe karşıtı komutanların alıkonulduğu Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davada, savcının esas hakkındaki mütalaasını açıklamasının ardından sanıkların esasa ilişkin savunmalarının alınmasına devam ediliyor. Sanıkların esasa ilişkin savunmalarını tamamlamasının ardından mahkeme heyeti kararını açıklayacak.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince 1 Ağustos 2017'de ilk duruşması görülen davada, TBMM, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Gölbaşı Polis Özel Harekat Daire Başkanlığı, TÜRKSAT ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğüne bomba yağdırarak çok kişiyi şehit eden pilotların da aralarında bulunduğu 475 sanık yargılanıyor.

Sanık ve avukatlarının davayı uzatma girişimine rağmen yaklaşık iki yıldır devam eden duruşmalarda önemli mesafe katedildi. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ve sivil imam Adil Öksüz'ün de aralarında bulunduğu 5 sanığın firari olduğu dosyada, 21 Ocak 2019'da savcı Adnan Gümüş esasa ilişkin mütalaasını açıkladı.

Buna göre savcı Gümüş, darbeyi yöneten sivil sanıklar Kemal Batmaz, Hakan Çiçek, Nurettin Oruç ve Harun Biniş için 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi. Gümüş, söz konusu sanıklar hakkında ayrıca "kasten öldürmeye teşebbüs", "hürriyetinden yoksun kılmak" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya teşebbüs" suçlarından da 4 bin 597 yıl 9'ar aya kadar mahkumiyet talep etti.

Ağırlaştırılmış müebbet

Savcı Gümüş, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çevresinde 15 kişiyi şehit eden eski pilot üsteğmen Müslim Macit'in 16 kez ağırlaştırılmış müebbet hapsini istedi. Gümüş, Hüseyin Türk'ün 79 kez, Türk ile aynı uçakla Polis Özel Harekat Dairesi Başkanlığını bombalayan eski pilot yüzbaşı Uğur Uzunoğlu'nun da 45 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması isteminde bulundu.

Gümüş, TBMM'yi bombalayan eski pilot Hasan Hüsnü Balıkçı ile Gölbaşı'ndaki Polis Havacılık Dairesi Başkanlığını vuran eski pilot yarbay Mustafa Azimetli için 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet talep etti.

Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Dairesi Başkanlığında 7 polisi şehit eden eski pilotlar Mehmet Çetin Kaplan ve Ertan Koral için de 8'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi.

Ankara Emniyet Müdürlüğünü saat 00.56'da bombalayan eski pilotlar İlhami Aygül ve Mehmet Yurdakul ile saat 01.08'de emniyeti bombalayan sanık Mustafa Özkan'ın 3'er kez ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılması talep edildi.

Gümüş, darbe girişimi sırasında hava trafiğini yöneten eski 141. Filo Komutanı Hakan Karakuş ile pilotlara bombalama talimatını veren eski yüzbaşılar Mustafa Mete Kaygusuz ile Ahmet Tosun için de 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet talebinde bulundu.

Darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullanılan Akıncı Üssü'nden havalanan pilotların bombaladığı Gölbaşı'ndaki Polis Özel Harekat Başkanlığında 44, Havacılık Dairesi Başkanlığında 7, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çevresinde 15 ve Ankara Emniyet Müdürlüğünde 2 kişi şehit olmuştu. Ayrıca, darbecileri protesto için Akıncı nizamiyesinde toplanan vatandaşlardan 9'u darbecilerin açtığı ateş sonucu şehit olmuştu.