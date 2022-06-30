CÜNEYT ARKIN'A VEDA...
CÜNEYT ARKIN'A VEDA...
0
BU İKİLİYE DİKKAT!
BU İKİLİYE DİKKAT!
0
LGS SONUÇLARI AÇIKLANDI
LGS SONUÇLARI AÇIKLANDI
0
GÖZTEPE İLE ANLAŞTI
GÖZTEPE İLE ANLAŞTI
0

165 personel alınacak

İnönü Üniversitesi Rektörlüğü 165 sözleşmeli personel alımı yapacağını açıkladı

165 personel alınacak
30 Haziran 2022 Perşembe 09:54

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre 28 Haziran 2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile ek ve değişikliklerine tabi 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel istihdam edilecektir. İlanda belirtilen şartları sağlayan adaylar 2020 KPSS (B) gurubu puan sıralaması esas alınmak kaydıyla yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın alınacaktır. Sıralamaya girenlerin 1 (bir) katı kadar yedek pozisyon belirlenecektir.

 

İlan için başvurular 30 Haziran 2022 tarihinde başlayacak ve 20 Temmuz 2022 tarihine kadar sürecektir.


DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Önceki Haber
Türkiye'de ilk maymun çiçeği vakası görüldü
Sonraki Haber
26 avukat alınacak
Tokat'ta minibüs uçuruma yuvarlandı: 4 ölü, 1 yaralı
Tokat'ta minibüs uçuruma yuvarlandı: 4 ölü, 1 yaralı
0
Binali Yıldırım Üniversitesi 22 kişi alacak
Binali Yıldırım Üniversitesi 22 kişi alacak
0
26 avukat alınacak
26 avukat alınacak
0
Emeklilerin bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Açıklama geldi!
Emeklilerin bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Açıklama geldi!
0
LGS sonuçları açıklandı! 193 öğrenci tam puan aldı
LGS sonuçları açıklandı! 193 öğrenci tam puan aldı
0
İki arkadaş yatakta çırılçıplak ölü bulundu!
İki arkadaş yatakta çırılçıplak ölü bulundu!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.