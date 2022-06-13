1651 metre yükseklikte nikah!

Antalya'da bir çift tanıştıkları yer olan Çalbalı Dağı zirvesinde nikah kıydı. Nikah için çift ve nikah memuru 1651 metre tırmanmak durumunda kaldı. 3 saatlik tırmanışın sonunda çiftin nikahı kıyıldı

Muratpaşa ilçesinde yaşayan dağcılık sporu ile ilgilenen tekstil tasarımcısı Oğuz Öztürk ile devlet memuru Sema Doğan, 2 yıl önce Hisarçandır Çalbalı Dağı zirvesinde düzenlenen tırmanış sırasında tanıştı. İkili arasında başlayan arkadaşlık bir süre sonra aşka dönüştü. Aradan geçen sürede evlilik kararı alan çift, nikahlarının tanıştıkları dağın zirvesinde olması için Konyaaltı Belediyesi evlendirme dairesine başvurdu. Belediye yetkilileri, çiftin nikahını kıyması için nikah memuru tahsis etti. Çift ile birlikte zirveye çıkan nikah memuru, evlilik cüzdanını burada çifte vererek imzaları attırdı. Antalya'yı kuşbakışı gören noktada nikahları kıyılan çift, mutluluklarını arkadaşlarıyla paylaştı. Hava bulutlu olmasına rağmen manzara eşliğinde kıyılan nikah, dronla görüntülendi.

Sema Doğan Öztürk, çocukluk hayali olan dağcılığın, hayatının aşkını tanımasına vesile olduğunu anlattı. Eşiyle 2 yıl önce 1650 metre yükseklikteki Çalbalı Dağı zirvesinde tanıştıklarını anlatan Sema Doğan Öztürk, “Yaklaşık 3 saatlik yürüyüşün ardından zirveye ulaştık. Nikah memurumuz da bizimle geldi. Zirvede nikahımız kıyıldı. Bu anları hayatım boyunca unutmayacağım" dedi.

Oğuz Öztürk, kendileri için çok özel bir günü geride bıraktıklarını belirterek, tanıştıkları yerde nikahlarının kıyıldığını ifade etti. Eşiyle Çalbalı Dağı zirvesinde tanıştıklarını kaydeden Öztürk, “Aynı zirvede nikahımızın kıyılması mutluluk verici. 20'ye yakın misafirimiz de nikahımız için zirveye çıktı. Dağın zirvesinde güzel bir organizasyon oldu. Unutulmaz bir an yaşadık. Sis manzaramızı biraz kapadı ama orada olmak bile ayrıcalıktı" diye konuştu.