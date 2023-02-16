17 yaşındaki Aleyna, 248 saat sonra enkazdan çıkarıldı

Kahramanmaraş'ta depremde yıkılan Atabey Apartmanı’nın enkazında kalan 17 yaşındaki Aleyna Ölmez, depremden 248 saat sonra sağ olarak kurtarıldı.

16 Şubat 2023 Perşembe 14:00

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremde Kayabaşı Mahallesi’nde bulunan Atabey Apartmanı yıkıldı. Arama-kurtarma ekipleri, binanın enkazının altında yaşam belirtisi belirledi. Yapılan çalışmalar sonucu depremden 248 saat sonra Aleyna Ölmez, enkaz altından sağ kurtarıldı. Aleyna Ölmez sedyeye konularak enkazın bulunduğu alandan ambulansa taşınırken büyük sevinç yaşandı. Ölmez, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Aleyna’nın enkaz başında bekleyen eniştesi, arama-kurtarma ekiplerine sarılarak teşekkür etti.


Kaynak: DHA
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