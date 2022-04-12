174 akademik personel alınacak

Nişantaşı Üniversitesi Rektörlüğü, 174 akademik personel alımı yapacağını açıkladı

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Nişantaşı Üniversitesi ilanda belirtilen Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu bölüm ve programlarına 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri hükümlerince öğretim elemanları alınacaktır.

İlan için başvurular 12 Nisan 2022 tarihinde başlayacak olup, 26 Nisan 2022 tarihinde son bulacaktır.

Müracaatlar elden veya posta yoluyla, ilanda belirtilen ilgili adrese yapılacaktır.



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