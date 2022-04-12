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174 akademik personel alınacak

Nişantaşı Üniversitesi Rektörlüğü, 174 akademik personel alımı yapacağını açıkladı

174 akademik personel alınacak
12 Nisan 2022 Salı 09:58

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Nişantaşı Üniversitesi ilanda belirtilen  Fakülte/Yüksekokul/Meslek  Yüksekokulu  bölüm  ve  programlarına  2547  sayılı  Kanun'un  ilgili  maddeleri hükümlerince  öğretim  elemanları  alınacaktır.

 

İlan için başvurular 12 Nisan 2022 tarihinde başlayacak olup, 26 Nisan 2022 tarihinde son bulacaktır.

Müracaatlar elden veya posta yoluyla, ilanda belirtilen ilgili adrese yapılacaktır.


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