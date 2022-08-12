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18 bilişim personeli alınacak

Ticaret Bakanlığı 18 sözleşmeli bilişim personeli alımı yapacağını açıkladı

18 bilişim personeli alınacak
12 Ağustos 2022 Cuma 09:45

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Ticaret Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere, 31/12/2008 tarihli ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” in 8 inci maddesi uyarınca, Bakanlıkça gerçekleştirilecek sözlü ve uygulamalı sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 18 (On Sekiz ) adet Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

 


İlan için son başvuru tarihi 1 Eylül 2022 olarak belirtilmiştir.


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