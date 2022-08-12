18 bilişim personeli alınacak

Ticaret Bakanlığı 18 sözleşmeli bilişim personeli alımı yapacağını açıkladı

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Ticaret Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere, 31/12/2008 tarihli ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” in 8 inci maddesi uyarınca, Bakanlıkça gerçekleştirilecek sözlü ve uygulamalı sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 18 (On Sekiz ) adet Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.



İlan için son başvuru tarihi 1 Eylül 2022 olarak belirtilmiştir.



DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ