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18 öğretim üyesi alınacak

İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörlüğü, öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu

18 öğretim üyesi alınacak
06 Ocak 2022 Perşembe 10:13

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre İstanbul Medipol Üniversitesi ilanda belirtilen  akademik  birimlerine;  2547  sayılı  Yükseköğretim Kanunu’nun  ilgili  maddeleri  ile  “Öğretim  Üyeliğine  Yükseltilme  ve  Atanma  Yönetmeliği’nin yürürlükteki ilgili maddelerine göre “Devamlı statüde” öğretim üyesi alınacaktır.

 

Başvurular bugünden itibaren 15 gün içinde Profesör ve  Doçent  kadroları  için  Rektörlüğün İnsan  Kaynakları  ve  Planlama  Daire  Başkanlığına, Doktor  Öğretim  Üyesi  kadroları  için  ilgili  Dekanlığa/Müdürlüğe  şahsen  yapılacaktır.  İlanda belirtilen   kadrolara   başvuru   için   gerekli   belge   ve   bilgilere   üniversitenin   web   sayfası www.medipol.edu.tr den ulaşılabilir.


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