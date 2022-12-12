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18 yaşındaki genç, maç sonrası çıkan kavgada öldürüldü!

18 yaşındaki genç, maç sonrası çıkan kavgada öldürüldü!
12 Aralık 2022 Pazartesi 12:31

Düzce'de futbol maçı sonrası çıkan kavgada 18 yaşındaki Canpolat Ak, başından tabanca ile vurularak öldürüldü

Olay, dün Çay Mahallesi Rıhtım Caddesi’nde meydana geldi. Düzcespor’un Amedspor’u sahasında ağırladığı karşılaşmanın ardından ev sahibi takımın taraftarı iki grup tartıştı. Tartışma sonrası taraflardan Canpolat Ak ile Ali A. (25) ve Yekta A. (28) kardeşler, caddede karşılaşınca önce tartışma, sonra kavga çıktı. Kavgada Ali ve Yekta A. kardeşlerden birinin tabanca ile açtığı ateşte, Canpolat Ak başından vuruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Canpolat Ak, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan Ali ve Yekta A. kardeşler, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmayla gece saatlerinde şehir merkezinde kaldıkları evde yakalandı. Kimin ateş ettiği belirlenmeye çalışılırken, soruşturma devam ediyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #düzce #ölüm #haber
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