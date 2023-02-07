19 Avrupa ülkesinden 27 ekip seferber edildi

Avrupa Kriz Yönetimi Komiseri Janez Lenarcic şimdiye kadar 19 Avrupa ülkesinden 27 arama-kurtarma ve sağlık ekibinin depremden sonra Türkiye’ye yardım etmek için seferber edildiğini duyurdu.

Avrupa Kriz Yönetimi Komiseri Lenarcic sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Şimdiye kadar AB Sivil Koruma Mekanizması aracılığıyla 19 Avrupa ülkesinden 1150’den fazla personel ve 70 arama-kurtarma köpeği ile birlikte 27 arama-kurtarma ve sağlık ekibini depremden sonra Türkiye'ye yardım etmek için seferber ettik” ifadelerine yer verdi.

Lenarcic Bulgaristan, Hırvatistan, Çekya, Fransa, Yunanistan, Hollanda, Polonya, Romanya, İtalya, Macaristan, Avusturya, Almanya, Estonya, İspanya, Malta, Slovakya, Portekiz, Karadağ ve Arnavutluk’a yardımlarından dolayı teşekkür etti.