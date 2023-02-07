19 Avrupa ülkesinden 27 ekip seferber edildi

Avrupa Kriz Yönetimi Komiseri Janez Lenarcic şimdiye kadar 19 Avrupa ülkesinden 27 arama-kurtarma ve sağlık ekibinin depremden sonra Türkiye’ye yardım etmek için seferber edildiğini duyurdu.

19 Avrupa ülkesinden 27 ekip seferber edildi
07 Şubat 2023 Salı 11:25

Avrupa Kriz Yönetimi Komiseri Lenarcic sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Şimdiye kadar AB Sivil Koruma Mekanizması aracılığıyla 19 Avrupa ülkesinden 1150’den fazla personel ve 70 arama-kurtarma köpeği ile birlikte 27 arama-kurtarma ve sağlık ekibini depremden sonra Türkiye'ye yardım etmek için seferber ettik” ifadelerine yer verdi.

Lenarcic Bulgaristan, Hırvatistan, Çekya, Fransa, Yunanistan, Hollanda, Polonya, Romanya, İtalya, Macaristan, Avusturya, Almanya, Estonya, İspanya, Malta, Slovakya, Portekiz, Karadağ ve Arnavutluk’a yardımlarından dolayı teşekkür etti.


Kaynak: DHA
Önceki Haber
Enkazda tek başına
Sonraki Haber
Otobüs firması deprem bölgesine gidecekleri 10 liraya taşıdı
Türkiye’nin 4’üncü çift kol nakillisi, depremde hayatını kaybetti
Türkiye’nin 4’üncü çift kol nakillisi, depremde hayatını kaybetti
0
Otobüs firması deprem bölgesine gidecekleri 10 liraya taşıdı
Otobüs firması deprem bölgesine gidecekleri 10 liraya taşıdı
0
Enkazda tek başına
Enkazda tek başına
0
Teknik eleman alınacak
Teknik eleman alınacak
0
Koç Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Koç Üniversitesi öğretim üyesi alacak
0
Süleyman Demirel Üniversitesi model alacak
Süleyman Demirel Üniversitesi model alacak
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.