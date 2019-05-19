19 Mayıs kutlu olsun!

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak ulusal Kurtuluş Savaşımızı başlattığı 19 Mayıs 1919'un 100'üncü yıl dönümünü kutluyoruz.

Saltanat hükümetinin, işgalcilerle iş birliğine rağmen sırtını milletine dayayan ve tarihte emsali görülmemiş bir başarıyla ülkemizi adeta yoktan var eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk, zaferimizin ardından 19 Mayıs'ı "Gençlik ve Spor Bayramı" ilan etmişti.

Kurtuluşy için ilk adımın atılmasının üzerinden geçen 100 yıldır büyük bir gururla haykırıyoruz: 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun!