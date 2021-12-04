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19 öğretim üyesi alınacak

Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğü 19 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu

19 öğretim üyesi alınacak
04 Aralık 2021 Cumartesi 11:21

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Afyon Kocatepe Üniversitesi ilanda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve “Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi”ne göre öğretim üyesi alınacaktır. İlan edilen kadrolar ilanda belirtilmiş olup, istenen evraklar ve başvuru dosyalarının nasıl hazırlanacağına ilişkin detaylı bilgilere www.aku.edu.tr web sayfasında yer verilecektir. Başvurular Rektörlük Personel Daire Başkanlığına COVID-19 salgını nedeniyle alınan önlemlerden dolayı şahsen, posta veya kargo yoluyla yapılacaktır.

Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin (lisans ve yüksek lisans Y.Ö.K. tarafından, doktora Ü.A.K. tarafından) onaylanmış olması şarttır.


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