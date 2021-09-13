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1964 model minibüs 3 yılda bu hale geldi

Almanya'dan Zonguldak'a 3 yıl önce gönderilen 1964 model T1 minibüs, 350 bin lira harcanarak orijinal haline getirildi

13 Eylül 2021 Pazartesi 14:08

Almanya'da yaşayan Halil Dalkoz, Zonguldak'ta klasik araç ustası amcası Kadir Dalkoz'a (58) 3 yıl önce orijinaline uygun hale dönüştürmesi için Volkswagen markası 1964 model T1 minibüs gönderdi. Hurda halinde TIR ile Zonguldak'a getirilen minibüsün ilk günkü haline dönüştürülmesi için çalışma başlatıldı. Halil Dalkoz, sanayideki diğer ustaların da yardımıyla aracı baştan sona yeniledi. Motor, kaporta, iç döşemeler gibi minibüsün tüm aksamı, 350 bin lira harcanarak orijinal haline getirildi. Tamamlanan minibüs, Almanya'ya gönderilmek üzere çekiciyle İstanbul'a götürüldü.

Kadir Dalkoz, minibüsü ilk günkü haline getirmek için büyük mücadele verdiklerini söyledi. Her aksamını elden geçirdiklerini belirten Dalkoz, "Araç bana geldiğinde bitik haldeydi, çürüktü. Yeğenim Almanya'da satın alıp bana gönderdi. Çok kötüydü araç. Görenler bu araç çok kötü olmaz diyordu ama sonuç ortada. Araca 350 bin TL harcandı. Almanya'da nostalji olduğu için değerli. Aynı şekilde gümrükten geldiği gibi gemiyle Almanya'ya göndereceğiz. Almanların değerli araçlarından biri olduğu için çok ilgi gören bir araç. Dünyanın her yerinde değerli bir araç. Almanya'da yeğenim aracı şirketinde sergilemek istiyors Araba motoru dahil kaportasından lastiklerine kadar, cam sileceklerine kadar her şeyi değişti" dedi.

Etiketler; #minibüs #minibüs yenileme #eski minibüs
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