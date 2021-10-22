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2 aydır kayıptı, katil ev arkadaşları çıktı!

Kocaeli'de, ağustosta kaybolan tersane işçisi Selçuk Duman'ı (43), 3 ev arkadaşının öldürdüğü ortaya çıktı. Gözaltına alınan şüpheliler, Duman’ı iple boğarak öldürdükten sonra cesedini Bursa'nın Gemlik ilçesindeki dere yatağına attıklarını itiraf etti

2 aydır kayıptı, katil ev arkadaşları çıktı!
22 Ekim 2021 Cuma 10:46

Karamürsel ilçesinde yaşayan tersane işçisi Selçuk Duman'dan haber alamayan ailesi, 7 Ağustos'ta kayıp başvurusunda bulundu. Duman'ın öldürülmüş olabileceğinden şüphelenen Kocaeli Cinayet Büro Amirliği ekipleri, soruşturmayı bu yönde genişletti. Tersane işçisinin ev arkadaşları olan E.A.K. (42), E.K. (33) ve O.B. (38) takibe alındı. Polis ekiplerinin takibi sırasında 3 şüphelinin, ellerindeki altın sikkeleri satarak tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları tespit edildi. Araştırmalarını tamamlayan ekipler, Zonguldak ve Kırıkkale ile Kocaeli'nin Karamürsel ve Gebze ilçelerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirip 6 kişiyi gözaltına aldı. Gebze'deki operasyonda şüpheliler, ellerindeki tarihi eserleri satmaya çalışırken yakalandı. Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda 20'den fazla altın sikke ele geçirildi. Şüpheliler, Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilirken, ele geçirilen tarihi eserler de Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

CİNAYETİ İTİRAF EDİP, BİRBİRLERİNİ SUÇLADILAR

Emniyette sorgulanan şüphelilerden 3'ü, Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla serbest bırakıldı. Ev arkadaşları olan E.A.K., E.K. ve O.B. ise ifadelerinde Selçuk Duman ile araç alışverişiyle ilgili husumet yaşadıklarını ve hep birlikte Bursa'nın Gemlik ilçesine gittikleri sırada iple boğarak öldürdüklerini itiraf etti. Şüphelilerin, birbirlerini suçladıkları öğrenildi. Duman'ın cesedini Gemlik'in girişindeki dere yatağına attıklarını söyleyen şüpheliler, yer göstermeleri için bölgeye götürüldü. Şüphelilerin gösterdiği alanda Selçuk Duman'ın cesedini arama çalışmaları devam ediyor. Emniyette işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #kocaeli cinayet #cinayet #ev arkadaşlarını öldürdüler
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