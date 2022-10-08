2 aylık bebeğini bıçaklayarak öldürdü!

Gaziantep'te, bıçaklanmış bulunan 2 aylık Mustafa bebeğin annesi Nazlı Şekeroğlu, oğlunu öldürdüğünü itiraf etti. Psikolojik sorunları olduğu belirtilen ve olay anını hatırlamadığını söyleyen Şekeroğlu, adliyeye sevk edildi

Olay, dün öğle saatlerinde, Yeşilevler Mahallesi'nde meydana geldi. Psikolojik sorunlarının bulunduğu öğrenilen Nazlı Şekeroğlu’ndan haber alamayan komşuları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla bölgeye gelen ekipler, Şekeroğlu'na ulaşmayınca çağırdıkları çilingire kapıyı açtırıp, eve girdi. Ekipler, 2 aylık Mustafa bebeğin bıçaklanarak öldürüldüğünü belirledi. Nazlı Şekeroğlu ise bebeğinin yanında bıçakla kollarından yaralanmış olarak baygın bulundu. İlk müdahale sonrası Şekeroğlu, ambulansla Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 'ÇOCUĞUMU BAŞKASININ ÖLDÜRECEĞİNİ DÜŞÜNDÜM' Hastanedeki tedavisi tamamlanan Nazlı Şekeroğlu, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunda bebeğini öldürdüğünü itiraf eden Şekeroğlu’nun, çocukluğundan bu yana psikolojik sorunlar yaşadığı belirlendi. Şekeroğlu, olay anını hatırlamadığını belirterek, çocuğunu bir başkasının öldüreceğini düşündüğünü söyledi. Şekeroğlu, emniyetteki sorgusunun ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

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