YENİ FİLMDEN İLK FRAGMAN
YENİ FİLMDEN İLK FRAGMAN
0
İKİ YENİ GEZEGEN KEŞFEDİLDİ
İKİ YENİ GEZEGEN KEŞFEDİLDİ
0
AŞKTA MUTLULUK İÇİN...
AŞKTA MUTLULUK İÇİN...
0
DANSI GÜNDEM OLDU
DANSI GÜNDEM OLDU
0

2 aylık bebeğini döven baba hakim karşısında: Neden dövdüğümü bilmiyorum

2 aylık bebeğini döven baba hakim karşısında: Neden dövdüğümü bilmiyorum
15 Şubat 2022 Salı 14:03

Gaziantep'te, 2 aylık Cihan Göç’ü öldüresiye dövdüğü gerekçesiyle gözaltına alınıp tutuklanan babası Yunus Göç'ün yargılanmasına başlandı. İlk kez hakim karşısına çıkan Göç, pişman olduğunu belirterek, "Bir anda kendimi kaybederek, oğlumu darbettim. Neden dövdüğümü bilmiyorum" dedi.

Kahvelipınar Mahallesi'nde oturan fabrika işçisi Yunus Göç, geçen yıl 29 Kasım günü evinde ağladığı için 2 aylık bebekleri Cihan’ı dövdü. Şiddet sırasında annesinin cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüler, sosyal medyada tepki çekti. Hastaneye kaldırılan Cihan bebek, yoğun bakım ünitesindeki tedavisinin ardından sağlığına kavuştuktan sonra taburcu edildi. Olayın ardından gözaltına alınan Yunus Göç ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın ardından Yunus Göç hakkında; 'Kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı, altsoya karşı öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Gaziantep 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen davanın ilk duruşmasına Kırıkkale Cezaevi'nde tutuklu bulunan Yunus Göç, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile bağlanırken, Cihan bebeğin annesi Semra Göç ile avukatlar ile müdahil olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği temsilcisi katıldı

EŞİNİ GÖRÜNCE AĞLADI

Duruşma salonunda eşini SEGBİS ekranında görünce gözyaşı döken Semra Göç'ü, mahkeme başkanı sakinleştirdi. Duruşmada sanık Yunus Göç, olay günü oğlunu dövdüğünü ancak eşinin iddia ettiği gibi daha önce vurma eyleminde bulunmadığını belirterek, "Daha önce çocuğuma herhangi bir eylemim olmadı. Olay günü oğluma vurduğum doğrudur. Kamera görüntülerindeki kişi benim. Olay günü bir anda kendimi kaybettim, gözüm karardı ve oğluma vurdum. Ancak, neden vurdum bilmiyorum, bunun herhangi bir mazereti yok" dedi.

Yunus Göç, oğlunu sevdiğini ve daha önce hastaneye götürdüğünü ifade ederken, vücudundaki morlukların ise doğum esnasında meydana geldiğini kendisine doktorların söylediğini öne sürdü. Eşinden şikayetçi olduğunu yineleyen Semra Göç ise bebeğinin sadece olay günü değil daha önce de şiddet mağduru olduğunu belirterek, "Oğlumun her tarafı morarıyor, ağzından kan geliyordu. Ben hasta olduğunu sanıyordum ama öyle değilmiş. Oğlum çok ağladığı için Yunus bir kez, 'Gıcık oluyorum boğazını sıkasım var' dedi, ben tepki gösterince de şaka yaptığını söyledi" dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Yunus Göç'ün tutukluluk halinin devamına karar vererek eksiklerin giderilmesi istemiyle duruşmayı erteledi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #gaziantep #bebek #dayak #cihan göç
Önceki Haber
EMO'dan tepki: Sayaç okuma ve tarife oyunlarına son verilsin
Sonraki Haber
FAO Desteğiyle Kooperatiflerden E-Ticaret Atılımı
Öğrencisini döven öğretmene iyi hal indirimi!
Öğrencisini döven öğretmene iyi hal indirimi!
0
6 askeri şehit eden PKK'lının cezası belli oldu!
6 askeri şehit eden PKK'lının cezası belli oldu!
0
Bursa'da polis memuru eski eşini öldürmüştü! İlk ifadesi ortaya çıktı!
Bursa'da polis memuru eski eşini öldürmüştü! İlk ifadesi ortaya çıktı!
0
İnşaatta iskeleden düşen işçi öldü
İnşaatta iskeleden düşen işçi öldü
0
'Kardeşim öldürüldü' demişti ama gerçek çapraz sorguda ortaya çıktı!
'Kardeşim öldürüldü' demişti ama gerçek çapraz sorguda ortaya çıktı!
0
Karar onandı! Barış Pehlivan ve Murat Ağırel yeniden cezaevine girecek!
Karar onandı! Barış Pehlivan ve Murat Ağırel yeniden cezaevine girecek!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.